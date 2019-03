Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

Aux Antilles françaises, on a pendant des décennies cultivé de la banane. On a tout misé sur cette culture et sur le chlordécone. Aujourd'hui, la quasi totalité de la population guadeloupéenne et martiniquaise est contaminée par ce pesticide. En 52 minutes le réalisateur Fabrice Bouckat expose ce grave et très actuel problème de pollution massive. A voir absolument sur la plateforme www.kwafilms.com

