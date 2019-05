Le festival du film d'aventure de La Réunion signe cette année sa 15ème édition. Elle se déroule en ce moment et jusqu'au 17 mai dans plusieurs salles de l'île. La recette n'a pas changé : de l'aventure, de l'émotion, des histoires incroyables seules ou à plusieurs, à pieds, en kayak, à vélo, en bateau, à moto, en parapente... avec un objectif commun celui d'aller au bout de ses rêves !

"En 2005, le Festival du Film d’Aventure de La Réunion vivait sa première édition. Le début d’une incroyable et belle aventure !", confie dans son édito, Christine Tézier, la directrice du Festival. 15 ans plus tard, le succès de ce festival n’est plus à discuter. Les séances de compétitions affichent complet et la soirée d’ouverture qui se déroule chaque année sur la plage du Cap Homard est une véritable expédition pour bon nombre de festivaliers… enfin ce sera surtout à qui sera le mieux installé !

Ce samedi 4 mai 2019, pendant que chacun essayait de s’approprier un petit bout de plage, nous avons rencontré deux des invités du festival.