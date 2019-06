Publié il y a 12 minutes / Actualisé le Mercredi 29 Mai à 07H36

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable qui a lieu jusqu'au mercredi 5 juin 2019, Kwa Films a décidé, avec la réalisatrice Anaïs Charles-Dominique, de rendre accessible à tous et gratuitement le documentaire "Le bon sens des hommes (et la folie du monde). L'auteure du film s'interroge sur comment vivre aujourd'hui dans ce monde miné par le capitalisme : pollution, concurrence économique, déshumanisation... Elle dresse alors le portrait de six réunionnais.es qui proposent une alternative : puiser dans la tradition créole et proposer une autre voie. Les thématiques abordées dans ce documentaire étant en parfaite adéquation avec le développement durable, il est important qu'il soit rendu accessible au plus grand nombre. Nous publions ci-dessous le communiqué de Kwa Films

