Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 2 heures

"Anna, immigrée franco-marocaine à Cape town (Afrique du Sud), et sans papiers, se voit dans l'obligation de quitter le pays sous 48 heures. Elle se lance à la recherche d'un mari sud-africain et fait l'annonce à la radio. Un film drôle et touchant, tourné en deux semaines, dans des conditions réelles et d'une sincérité déroutante", c'est ainsi que Kwa Films décrit ce court-métrage, la plateforme de téléchargement présente le film "Visa/Vie" de Elan Gamake (Photo Kwa Films).

