Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

"Mada Underground, ce sont les rues de Tananarive qui deviennent par la grâce de 4 jeunes artistes malgaches la scène d'un opéra urbain moderne. Caylah, Téma, Naty et Toté nous entraînent à l'écoute de leurs passions. Slameuse, plasticien, graffeur, skateurs, ils galèrent dans le milieu underground malgache. Mais s'ils manquent de tout, leur inventivité, leur créativité et leur obstination ont raison des nombreux obstacles" détaille Kwa Films à propos de ce film de 52 minutes réalisé par Philippe Chevallier et Denis Sneguirev

