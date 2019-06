Publié il y a 33 minutes / Actualisé le Vendredi 28 Juin à 07H05

"L'île de La Réunion est une terre mystérieuse. Les réalisateurs.rices ne s'y trompent pas, cette terre existe aussi pour y conter des histoires imprégnées de surnaturel" écrit la plateforme de téléchargement Kwa Films. "La boucle", "Allée-Cocos", "Cassandre" et "Culpabilis" sont trois courts-métrages qsui "vous plongent au coeur de l'île et de ses esprits. De Gran Mère Kal dans Allée-Cocos, aux fantômes de Cassandre en passant par les plantes fantastiques de La Boucle, cette sélection est un hymne aux esprits, aux forces surnaturelles et à ses légendes" dit encore Kwa Films (Photo DR/Kwa Films)

