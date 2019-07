"Ô et Courts" sur France Ô a diffusé quatre courts métrages de La Réunion ce dimanche 30 juin 2019. "Pour ceux qui ont raté la diffusion, ces pépites sont en replay sur France TV et Kwa Films a regroupé tous les liens" indique la plateforme de téléchargement de films (Photo capture d'écran France.tv)

• "Simp Rapid" de Benjamin Guéniot // Une comédie loufoque disponible jusqu’au 31 juillet

Eden et Eddy, deux apprentis malfrats, ont trois jours pour rembourser une grosse somme d'argent au baron de la pègre réunionnaise. Leur maladresse leur permettra-t-elle de se sortir de ce faux pas ?

Pour voir Simp Rapid cliquez ici

• "Arthur Rambo" de Guillaume Levil // Disponible jusqu’au 7 juillet

Alain est un petit garçon issu d’un milieu défavorisé à La Réunion. Pour gagner quelques pièces, il récite des poèmes d’Arthur Rimbaud aux automobilistes bloqués aux feux rouges. Son meilleur ami habite dans les beaux quartiers. Mais cette amitié, qui aurait pu permettre à Alain d’échapper à sa condition sociale, ne résistera pas aux préjugés des adultes.

Pour voir Arthur Rambo cliquez ici

• "Demavouz mon kor", de Marcelino Méduse et Aloïs Fructus // Disponible jusqu’au 31 juillet

Le désir naissant de Maël, 18 ans, un jeune réunionnais à l'épreuve de son quotidien. Un court-métrage oscillant entre réalité et rêve.

Pour voir Demavouz mon kor cliquez ici

• "La Petite Sirène" de Manon Amacouty // Un " teen movie " touchant disponible jusqu’au 30 juillet

A la fin de leurs études, Simon, Paul et Wallace, amis depuis toujours, s'offrent un service de résurrection de trois jours et ramènent à la vie leur amie Diane décédée trois ans plus tôt. A nouveau réunis, ils se lancent tous les quatre dans un ultime voyage vers la mer...

Pour voir La Petite Sirène cliquez ici

Plus d'informations sur le site de Kwa Films