Le film "Fornacis", d'Aurélia Mengin, est en sélection officielle au festival de Durban ! Quand l'un des plus importants festival de cinéma d'Afrique sélectionne un long-métrage Réunionnais, on ne peut que s'incliner ! Qu'on aime ou qu'on aime pas le style "Mengin", force est de constater que la talentueuse réalisatrice et son cinéma " pop, indépendant et décomplexé " séduit les programmateurs de festivals. Il n'y a qu'à regarder le nombre de sélections depuis sa première mondiale en Espagne en septembre 2018 à la 30ème édition du Festival International de Cinéma de Girona, où "Fornacis" a d'ailleurs remporté le prix de la " Mise en Scène ". C'est une sélection Kwa Films à retrouver ci-dessous.

Qu’on se le dise, la première femme réunionnaise à réaliser un long métrage de fiction pour le cinéma représentera La Réunion à la 40ème édition du Durban International Film Festival du 18 au 28 juillet 2019 ! C’est avec joie et fierté qu’elle l’a annoncé il y a quelques jours en livrant ces quelques mots : " FORNACIS est un film indépendant, né de la nécessité absolue et de l’urgence de faire un cinéma libre, artistique, affranchi des règles classiques de production sans avoir recours à des plateformes de crowdfunding. Ce rayonnement international est un signe d’espoir pour notre jeunesse réunionnaise qui rêve de se lancer dans la réalisation. Lorsque le besoin de dire le monde avec ses yeux est incandescent et viscéral, rien n’est impossible et aucune barrière n’est insurmontable. FORNACIS, de part sa simple existence, est un plaidoyer pour la création et le 7ème Art ".

FORNACIS recherche toujours un distributeur. Pendant un an avec FORNACIS, Aurélia Mengin a écumé les festivals de genres dans le monde entier. Il a été sélectionné en compétition officielle dans plusieurs pays. Et malgré ce beau parcours, le film n’a toujours pas de distributeur. Alors durant sa présence à Durban, la réalisatrice compte bien profiter de la renommé du festival et de ses invités pour trouver chaussure à son pied ! " Durant mon séjour, l'Ambassade Française et l’Institut Français organiseront des rencontres avec des distributeurs Sud Africains ainsi que des rencontres avec des producteurs Sud Africains. " Des producteurs ? Évidemment, puisqu’elle va présenter son projet de 2ème long métrage LE SOUPIR DES PAPILLONS pour lequel elle recherche un producteur.

KWA FILMS avait eu la chance de rencontrer la réalisatrice, Aurélia Mengin quelques semaines après la finalisation du montage de FORNACIS. Un entretien réalisé à La Réunion, chez ses parents, au Palais des 7 Portes, à Saint-Pierre, dans lequel elle nous parle de " son ", et " du ", cinéma sans langue de bois. 25 minutes dans le cinéma pop d’Aurélia Mengin, une sorte de " porte vers les fantasmes ", c’était dans les Confidences sous Badamier de KWA FILMS le 23 février 2019.

À noter que, FORNACIS fera sa première américaine à la fin du mois de juillet. Sur plus de 3000 films postulants, son long métrage a été sélectionné à la 23ème Edition du Festival International LGBT de Houston aux USA, qui se tiendra du 24 au 30 juillet 2019.

Parcours en festival :

23ème Edition du Festival International LGBT de Houston

40ème édition du Durban International Film Festival - Sélection officielle

30ème édition du Festival International de Cinema de Girona - Prix de la Mise en Scène

11ème édition du Omovies Film Festival (Italie) - Sélection officielle

24ème édition du Kolkata International Film Festival (Inde) - Sélection officielle

41ème édition du Festival International de Films de Femmes de Créteil - Compétition Longs Métrages Internationaux

13ème édition du Serile Filmului Gay International Film Festival (Roumanie) - Compétition officielle

Créé en 1978, le Festival International du film de Durban est le doyen des festivals de films en Afrique du Sud.

Avec près de 300 projections de films récents issus des quatres coins du monde le Festival de Durban fait la part belle au cinéma africain. Depuis qu'UniFrance films a inclus le festival dans son programme d'action, en 2009, la sélection comprend une quinzaine de productions françaises, dont un nombre conséquent de coproductions. Les projections sont réparties dans toute la ville, même dans les lieux où il n’existe aucune salle de projection. Le 'Durban Film Art", organisé en parallèle, permet aux professionnels sud-africains de pouvoir se rencontrer et d'envisager de nouveaux projets de production ou de coproduction autour de conférences, de réunions, d'ateliers de travail et aux cinéastes africains de participer au "Talent Campus Durban" (qui accueille 40 d'entre eux) ou aux masterclasses. 30 000 personnes assistent aux projections dont 2 500 aux conférences et ateliers.