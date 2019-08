"Depuis son lancement à La Réunion, jusqu'aux planches du Comedy Club le 6 juin 2019 Paris, le documentaire "Talents La Kour, le making-off" retrace le parcours des dix premiers lauréats du dispositif Talents La Kour : Manon Amacouty, Corentin Arnaud, Lenz Bertaut, Pierre Erudel, Aurélie Filain, Vincent Fontano, Marie Julie, Rénaldo Lasaone, Thibault Ponamalé et Nicolas Sery" écrit écrit la plateforme Kwa Films (Photo D.R.)

Le film revient sur les grandes étapes qui ont marqué le lancement du dispositif à La Réunion. Créé sur le modèle national "Talents En Court", initié par le CNC, le dispositif prend à coeur d'accompagner, à La Réunion, le cinéma d'un territoire fortement marqué par l'oralité et la créolité et pose la question de son émergence au sein du Cinéma national, sollicitant son ouverture à la diversité et sa capacité à refléter le grand métissage de notre société française.

Aujourd'hui, deux courts-métrages sont sortis et arpentent les festivals : "La petite sirène" de Manon Amacouty et "Blaké" de Vincent Fontano. Plusieurs oeuvres sont encore en développement. Découvrez les dessous de cette résidence, véritable tremplin pour les cinéastes émergents de La Réunion

Plus d'informations sur le site www.kwafilms.com