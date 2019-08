Publié il y a 39 minutes / Actualisé le Vendredi 16 Août à 11H43

"Qui d'autre que le talentueux réalisateur William Cally pour réaliser un documentaire hommage à l'historien et humaniste Sudel Fuma ? Mêlant images d'archives, témoignages de ses proches et récit de sa brutale disparition, ce film est une trace précieuse pour tous les réunionnais et les générations futures" écrit la plateforme Kwa Films (Photo D.R./Kwa Films)

