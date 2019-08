Publié il y a 37 minutes / Actualisé le Vendredi 23 Août à 06H25

"Aussi essentiel que l'eau, la nourriture et l'air, la musique et plus généralement la culture fait partie de la vie des réfugiés soudanais du Nil Bleu. "Beats of the Antonov", littéralement "au rythme de l'Antonov", est le nom donné à cet avion-cargo qui largue des bombes sur les villages, tuant et blessant hommes, femmes et enfants. Le réalisateur, Hajooj Kuka, a filmé pendant dix-huit mois la vie de personnes déplacées, qui ont tout perdu" écrit a plateforme Kwa Films à propos de "Au rythme de l'Antonov" (Photo D.R./Kwa Films)

