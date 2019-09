Pour cette fin septembre 2019, Kwa Films a concocté deux sélections. La première s'intéresse à des "superhéros de l'environnement" et propose trois documentaires autour de cette thématique. La seconde met un coup de projecteur sur la Street Culture au travers de trois documentaires et un court métrage. Au total sept pépites, venues des quatre coins du monde, sont à découvrir dès maintenant sur la plateforme Kwa Films (Photo D.R.)

Protection de l'environnement : les solutions viennent aussi des îles

Afin de mettre en lumière "les combats des nouveaux héros de notre temps et d'un futur proche", Kwa Films présente trois documentaires qui dressent leurs portraits. "Ils s'appellent Mbarok, Max, Marie-Claude, William, Daniel ou Irène. Ils sont ceux pour qui le changement climatique et le développement durable ne sont pas des mythes mais une réalité. Ils se battent chaque jour afin de rendre notre monde meilleur. Rangez vos Marvels et cliquez sur ces trois pépites. Vite ! Le changement est là, et il est plutôt réjouissant !" écrit Kwa Films

Street culture : de l'art et du sport

Slameuse, plasticiens, graffeurs, skateurs, surfeurs, danseurs, musiciens, tous nous entraînent à l’écoute de leur passion. De l’Afrique de l’Ouest à Madagascar en passant par Mayotte et Paris, Kwa Films propose de découvrir quatre films qui ont un point commun : la street culture.

Les deux sélections sont à retrouver sur https://www.kwafilms.com