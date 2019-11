Publié il y a 16 minutes / Actualisé le Jeudi 14 Novembre à 08H02

Il y a des sujets de documentaire plus faciles à financer que d'autres ! Celui qu'a choisi Anaïs Charles-Dominique est ardu. La réalisatrice a enquêté sur la leucose bovine, une maladie bien implantée dans les cheptels réunionnais. Un an et demi d'enquête qui a donné lieu à la réalisation de ce nouveau documentaire, " Le Mal de l'Ombre ". Aujourd'hui pour boucler le budget et finaliser la post-production, Tiktak Production lance un appel au financement participatif car il manque 10 000 euros ! Dans cette interview, Anaïs Charles-Dominique nous explique pourquoi et à quoi vont servir les somme collectées. Une interview réalisée par Kwa Films.

