Nouveauté sur Imaz Press : tous les samedis, Matante Mimose, une très grande amie de notre météorologue, Matante Rosina vous fera découvrir un petit restaurant où l'on vous servira une bonne barquette pour votre pause du midi. Pour la première de la rubrique, nous allons à la Case DIC, sur la place du marché de Saint-Gilles. Allez, c'est parti, bon appétit

Un signe qui ne trompe pas : la queue devant la Case DIC ! Aujourd’hui nous avons testé leur civet zourite. L’accueil est poli, et les trois dalons au service tapent la discute avec les habitués. On hésite entre les deux civets au menu, parmi les autres plats du jour (rougail salé, poulet à la crème, rougail la morue, gratin de chouchou…). Zourite ou cerf ? Allez, va pour le zourite. Des bancs à l’ombre des arbres, de l’autre côté de la place, permettent de le déguster tranquillement.

C’est excellent. Toutes les saveurs qu’on attend d’un civet sont là. Le vin cuit est bien présent mais on retrouve quand même le goût iodé du zourite. En revanche les dents ont du travail. Un supplément de cuisson n’aurait pas fait de mal. Rien de méchant. La sauce épaisse enrobe tout ça comme il faut. Les lentilles sont veloutées, et parfumées. Le riz est bon et bien servi. Le petit piment vert écrasé est délicieux, et passe bien avec le civet. La Case DIC est assez réputée dans le quartier. C’est un fier représentant de la cuisine créole à Saint-Gilles. Petit conseil : allez-y de bonne heure, ou réservez.



Accueil : poli / Hygiène apparente : correcte / Quantité : correcte / Service : correct / Qualité gustative du plat dégusté : bonne / Possibilité de manger sur place : pas pour le moment (en raison de la crise sanitaire) / Parking dédié : non, mais possible à proximité.



On a aimé : le plat, conforme à la recette réunionnaise authentique

On aurait aimé : plus de sourire

Date de la visite : février 2020



La Case DIC est au marché couvert de Saint-Gilles-les-Bains 0692 54 35 33 – Page Facebook : La case dic (active)



Note globale : 3 barquettes

Détail des notes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !



Cette appréciation n’engage que son auteur, vous pouvez avoir une expérience différente.

Matante Mimose /www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com