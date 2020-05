Nouveauté sur Imaz Press : tous les samedis, Matante Mimose, une très grande amie de notre météorologue, Matante Rosina vous fera découvrir un petit restaurant où l'on vous servira une bonne barquette pour votre pause du midi. Nous allons au Peti Coin Créole aujourd'hui. Bon appétit !

Cette adresse de Saint-Clotilde est dédiée exclusivement aux barquettes. Un local propre, un accueil souriant donne envie d’aller regarder les caris qui y sont proposés. Lors de notre passage, poulet haricots verts, rougail salé, cari de thon au combava, porc sauce d’huître, sauté de dinde aux légumes, civet de canard et poulet sarcives attendent les clients. Soit sept plats, tous à 6 euros, pour tous les régimes alimentaires, ou presque. Il manque juste un plat végan !

Nous repartons avec le civet de canard. Belle odeur de vin cuit à l’ouverture de la barquette. Belle, mais pas trop agressive. La dégustation le confirme : c’est un civet parfumé mais tout en nuances, où l’on sent un léger girofle. La viande exclusivement des manchons, comme c’est souvent le cas, est tendre et moelleuse, avec une jolie sauce épaisse qui lui colle à la peau. Les grains et le riz ne dénaturent pas ce bon cari, relevé d’une sauce à base de piment rouge écrasé qui excite l’appétit.

Accueil : souriant / Hygiène apparente : bonne / Quantité : correcte / Service : souriant / Qualité gustative du plat dégusté : bonne / Possibilité de manger sur place : non / Parking dédié : non, mais possible à proximité

On a aimé : la simplicité et l’amabilité du service

On aurait aimé : quelques tables pour manger sur place (après le déconfinement des restaurants)

Date de la visite : Mars 2020

Le Petit Coin créole est situé sur l’Avenue Delattre de Tassigny à Sainte-Clotilde, dans le secteur du collège des Deux Canons. 0692 77 30 09 – 0262 23 39 57

Note globale : 3 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !

Cette appréciation n’engage que son auteur, vous pouvez avoir une expérience différente.

Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com