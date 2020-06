Aujourd'hui Matante Mimose la parti fé in caré La Mare Sainte-Marie... elle avait le choix entre plusieurs restaurants à barquettes. Elle s'est décidée pour Souprayen-Ramaye, attirée par un sauté de porc aux oignons.

Ce restaurant à barquettes, bien installé dans le paysage de La Mare, est connu et fréquenté des travailleurs du coin. La place pour se garer ne manque pas aux alentours, et vous pouvez aller déguster votre barquette du côté du port tout proche. Le menu de la semaine est affiché à l’intérieur.

L’accueil est juste poli, mais assez peu souriant. Nous passons un lundi, et ce jour-là, cabri massalé, rougail saucisses poulet, cari crevettes et sauté de porc aux oignons sont disponibles. Nous repartons avec ce dernier, et une barquette bien remplie.

Le riz, du grain type basmati, est correctement cuit. Les pois du Cap servis en accompagnement sont secs et farineux. Le sauté de porc est bon, mais sans plus, même s’il en dégage une saveur de gingembre intéressante. La viande est assez sèche. Les morceaux d’oignons crissent un peu sous la dent, et font bon ménage avec le porc en équilibrant son côté salé. La sauce de piment vert aurait manqué sur ce plat un peu trop ordinaire. Elle lui donne des couleurs. Les autres plats étaient peut-être meilleurs, il faut l’espérer.

Accueil : juste poli / Hygiène apparente : passable / Quantité : correcte / Service : peu avenant / Qualité gustative du plat : moyenne / Possibilité de manger sur place : non / Parking dédié : oui

On a aimé : l’affichage des menus de la semaine .

On aurait aimé : un accueil plus souriant, des locaux plus accueillants.

Date de la visite : Février 2020

Chez Souprayen/Ramaye se trouve sur la route, en face de la zone de la Mare à Sainte-Marie, sur la gauche en sortant du quartier et en allant vers le parc de Bois-Madame.

Tél : 0262 53 40 72

Note globale : 2 barquettes

Une barquette : Juste si on a faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !

Cette appréciation n’engage que son auteur, vous pouvez avoir une expérience différente.

Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com