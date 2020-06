Aujourd'hui Matante Mimose la parti manzé la rue Fénélon à Saint-Denis... elle s'est arrêt"e chez Fernard et elle s'est régalée d'un vindaye de thon et d'un bon rougail tomate

Ce petit restaurant discret du haut de la rue Fénélon, à Saint-Denis, fut un temps la cantine des employés de la Caisse d'allocations familiales, jusqu’à ce que celle-ci déménage à Sainte-Marie, et deviendra sans aucun doute le point de chute des futurs travailleurs du centre intergénérationnel qui ouvrira bientôt ses portes en lieu et place de la CAF.

Entre le Palais de la Source, le lycée Levavasseur et les différents bureaux du coin, la clientèle ne manque pas, d’autant que depuis des années, chez Fernand a maintenu la qualité de ses plats. Le jour de notre passage, le menu était composé d’un émincé de poulet aux champignons, d’un bœuf carotte, et d’un vindaye de thon, que nous choisissons.

Ce plat est un festival de saveurs, entre l’acidité citronnée et la fragrance originale des graines de moutarde associée au curcuma, avec des morceaux de citron et d’oignons qui apportent un croquant intéressant.

Un délice de vindaye, même si le thon est un peu sec. Le rougail tomate est assez fort et donne une touche de fraîcheur. Le riz et les grains sont très bons aussi. On ne regrette pas les 7 euros demandés.

N’arrivez pas trop tard, où vous trouverez des bacs vides.

Accueil : poli / Hygiène apparente : correcte / Quantité : correcte / Service : efficace / Qualité gustative du plat dégusté : très bonne / Possibilité de manger sur place : oui / Parking dédié : non

On a aimé : la qualité gustative des plats

On aurait aimé : plus de confort pour manger sur place

Date de la visite : mars 2020

Chez Fernand se trouve dans le haut de la rue Fénélon, juste derrière la boutique de produits musculation et fitness qui fait l’angle avec la rue Général de Gaulle. 0262 37 57 21

Note globale : 3 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !

Cette appréciation n’engage que son auteur, vous pouvez avoir une expérience différente.

Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com