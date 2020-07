Le Fanjan se situe en plein centre-ville, sur la rue principale, dans la descente vers le front de mer après la Maison le Tyran, charcutier du coin. Aujourd'hui, ti-jacque poulet fumé, rougail hareng, cari porc, poulet rôti sont au menu, avec des salades, des gratins, et même des burgers. Les caris sont signalés être cuisinés au feu de bois. (Photo Matante Mimose)

Le cadre est accueillant, la personne au service aussi. Nous repartons avec une barquette de cari ti-jacque poulet fumé, réglée 6 euros. A première vue, les quantités de ti-jacque et de viande sont équilibrées, un bon point. Nombreux sont ceux qui servent du ti-Jacque en quantité largement inférieure à celle de la viande, ce qui n’a aucun intérêt.

La dégustation révèle un ti-jacque plutôt sec, trop sec sans doute, et un peu croquant. On aime bien quand une petite pellicule de sauce réduite et légèrement grasse l’enrobe, juste ce qu’il faut. Le goût y est, heureusement. Le poulet fumé embaume bien tout ça. Le riz et les grains sont bons, bien qu’on aurait préféré des haricots plus "en crème". Le rougail tomate, assez fort, fait saliver.

Vous pouvez déguster vos barquettes un peu plus loin, du côté de l’église par exemple, où vous aurez plus de chance de trouver des places de parking, très rares dans les environs immédiats du restaurant.

Accueil : poli

Hygiène apparente : correcte

Quantité : correcte

Service : correct

Qualité gustative du plat dégusté : assez bonne

Possibilité de manger sur place : oui

Parking dédié : non.

On a aimé : la variété des plats disponibles (cari, salade, gratin, burger…), l’affichage du menu de la semaine.

On aurait aimé : un cari plus abouti.

Date de la visite : juin 2020

Le Fanjan est à la Possession, en centre-ville, 8 rue Emmanuel Texer 0692 94 26 14 – Page Facebook : Snack le Fanjan.

Note globale : 2 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !

Cette appréciation n’engage que son auteure, vous pouvez avoir une expérience différente.

Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com