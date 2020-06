A partir de ce vendredi 25 juin 2020, Imaz Press s'associe avec la salle du Bisik à Saint-Benoît, pour un rendez-vous culturel hebdomadaire. Le vendredi ou le samedi, notre site retransmettra en direct les différentes représentations proposées par le Bisik, ici et sur notre page Facebook. Ce vendredi dès 19 heur 30nous diffusons la suite du projet "Ça s'appelle reviens !" organisé avec et au Théâtre Les Bambous avec les prestations de Kanasel Trio et Claudio Rabe (Photo Dylan Mardémoutou)

"Ça s'appelle reviens !" c'est quoi vous demandez-vous ? Le principe est simple : "3 groupes de 15 spectateurs chanceux " assisteront à trois actes surprises de 25 min" décrit le Bisik. Au programme, du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, des arts plastiques et du court-métrage. Les artistes seront nombreux à défiler sur la vingtaine de soirées programmées pour cette représentation.

"On vous l’a dit et répété à chacun de nos concerts à la maison proposés durant le confinement et un peu après sur notre page Facebook pour continuer de vibrer au rythme de la musique… Vos visages, vos poignées de mains, vos accolades, vos éclats de voix, de beauté, d’intelligence et de rire, vos applaudissements nous manquent" commente le Bisik en donnant rendez-vous sur sa page Facebook du Bisik, et sur le Facebook d'Imaz Press et sur notre site puisque nous diffuserons donc désormais en direct toutes les réprésentations proposées en direct par le Bisik

Rendez-vous donc ce soir à partir de 19h30 pour vivre les prestations de Kanasel Trio et Claudio Rabe, danseur et chorégraphe de la compagnie My Crew.

Zot i koné Kanasel...

Des rues, des bars, des scènes de festivals, le bénédictin Kanasel, auteur compositeur interprète, revient à la source de la rivière des Marsouins et de son enfance.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, sa musique est celle d’une culture de playlists dans lesquelles Ben Harper croise les Black Keys et Alain Peters sans le moindre tabou. Kanasel a grandi avec 10 000 albums au creux de sa poche et les a tous mis dans le sien. Une musique sans interdits, pour une carrière sans frontières. Partout, il veut chanter le Créole de son île, le Français de son pays, et l’Anglais de ses terres promises. Retrouvez-le ici en compagnie de Russel à la basse, Romain à la batterie, trois voix, trois musiciens pour un concert de chansons originales et Covers Créoles présentées pour la première fois en public, pour un live pop-soul kréopolitain sans concession: la vie reprend, alors vive la vie !!

... é My Crew - Claudio Rabe

Claudio Rabemananjara, fils d’un chorégraphe est un artiste pluridisciplinaire malgache. Chorégraphe/ danseur, auteur/compositeur/interprète, il a créé sa compagnie My Crew à Madagascar et à la Réunion.

Il développe des projets artistiques, tant dans le domaine de la danse contemporaine/hip-hop que dans la musique néo traditionnelle malgache.

Concepteur d’événement, il a crée le concept Trois In Improvisation : challenge d’improvisation artistique (Danse, Voix, Musique) dans l’Océan Indien.

Il est également le fondateur de l’éco-village artistique Art-Iary,qui est un lieu dédié à l’art et à l’écologie à Tamatave/Madagascar, qui accueil le festival Art-Iary (festival d’art et nature) co-créée avec la compagnie Andrabe en 2015.

• Attention les horaires sont donnés à titre indicatif et les prestations ne durent que 25mn… restez connectés !

• N’oubliez pas, les réservations sont obligatoires et l'achat des places se fait uniquement par téléphone au 0262 50 38 63 ! Attention c’est déjà complet pour ce vendredi…

