Le Bisik a rouvert ses portes au public vendredi 2 octobre 2020, avec une soirée jazz et et inspirée en compagnie d'Henry-Claude Moutou, Kanasel et des comédiens de la Compagnie Aberash. Le vendredi 9 octobre, c'est Danyèl Waro et ses musiciens qui ont été reçus dans la salle de concert de Saint-Benoît, à guichets fermés, le concert ayant été rapidement bouclé, victime de son succès. Mais ce n'est pas tout, les programmations s'enchaînent et le Bisik réserve encore bien des surprises pour la suite du mois d'octobre. Réservez vite ! Nous publions ci-dessous le programme du Bisik pour le reste du mois d'octobre. (Photos : Le Bisik)

Le 16 octobre le Bisik rcevra Joël Manglou et le 23 octobre Saodaj pour leur premier concert de l’année ! Comme désormais tous les vendredis en ouverture de soirée, dès 19h30, et à l’entracte, vous pourrez profiter dans les jardins du Bisik des performances impromptues des comédiens de la Compagnie Aberash et d’autres artistes inspirés et engagés qui ont bien voulu accompagner ces nouvelles soirées qui s’annoncent inattendues, annonce le Bisik.

- Nouveau modèle pour s'adapter à la crise sanitaire -

Attention la jauge est réduite en raison de la Covid-19 (78 personnes sur les trois espaces) et les réservations sont donc obligatoires en ligne. "Les concerts en station debout sont toujours interdits et nous vous proposons donc plusieurs solutions pour vivre une expérience unique au " nouveau " Bisik ! Réservation obligatoire ! On compte sur vous !" indique le Bisik qui explique tout ci-dessous :

3 espaces, 3 ambiances !

- Koté Kour (formule concert 6€)

"Des places assises réservées à l’extérieur sous nos chapiteaux. On s’occupe de tout : Service à table. Scène visible Impossible de rester debout en salle. Système son dédié et vous pouvez profiter des performances artistiques ! Possibilité de se rendre Koté Zardin."

- Koté Sèn (formule manzé 25€)

"Des places assises réservées à l’intérieur. On s’occupe de tout : Service à table. Choisissez votre repas sur le site Helloasso lors de votre réservation c'est compris dans la formule avec une boisson. Possibilité de se rendre Koté Zardin & Koté Kour pour profiter des performances artistiques."

- Koté Zardin (formule concert 6€)

"Des places assises réservées à l’extérieur sous le kiosque. On s’occupe de tout : Service à table. Concert retransmis en vidéo, impossible de rester debout en salle. Système son dédié et vous pouvez profiter des performances artistiques ! Possibilité de se rendre Koté Kour."

- Au programme pour octobre -

• Vendredi 16 Octobre à 19h - Joël Manglou et moments idnédits au Bisik - Maloya l'amour et surprises en cadeau !

Pour ce troisième vendredi du mois, le Bisik à l’honneur de recevoir Joël Manglou et comme toujours la Compagnie Aberash ! Pendant le confinement, il nous a fait l’honneur de nous accueillir chez lui pour le septième concert à la maison du Bisik. Cette fois-ci, vous pourrez apprécier les merveilleuses compositions de notre poète pays en chair et en os ! (Attention aux gestes barrière tout de même). En ouverture de soirée et à d’autres moments inattendus, les comédiens de la Compagnie Aberash viendront enrichir la soirée de propositions impromptues…

Amoureux de la poésie et de la langue créole, venez donc prendre part aux univers uniques de Joël et de la jeune compagnie qui prennent racine dans nos traditions et l’amour de notre belle île de la Réunion.

Formule concert 6€ et Formule Manzé 25€ exclusivement en prévente : Buvette et restauraation sur place - infos/résa 0692 87 45 72. Achetez vos bilets en ligne !

• Mardi 21 octobre à 17h : Kwékilé au Bisik ! - Rendez-vous ressource avec la SACEM - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir…

Conférence-débat pour mieux comprendre le principe des droits d’auteur à La Réunion. Rendez-vous au Bisik, 44 rue Amiral Bouvet à St-Benoît, le 21 octobre à 17h.

Entrée Libre !! Affutez vos questions, elles obtiendront toutes une réponse !

Intervenant : Pierre Shott, Délégué Régional de La Sacem

Votre inscription est indispensable et se fait impérativement par mail : contact@bisik.re

• Vendredi 23 Octobre à 19h - Saodaj et des moments suspendus au Bisik ! - "Mazinasyon" et voyage en Maloya…

Pour leur nouveau projet " Mazinasyon ", Saodaj se libère de son apostrophe mais pas de son énergie unique que nous aurons le plaisir de partager avec vous le 23 octobre au Bisik ! L’occasion de profiter de leur premier concert depuis le début de l’année et des derniers titres envoûtants du groupe, enregistrés en août dernier au studio Oasis. Un concert événement avant la sortie de ce premier album tant attendu et d’une tournée 2021 qu’on leur souhaite exceptionnelle ! Un rendez-vous à ne pas manquer autour de Marie Lanfroy et Jonathan Itéma pour un voyage en maloya nomade qui sera comme à chaque fois depuis la réouverture du Bisik assorti de performances artistiques et de surprises inattendus avec la Compagnie Aberash !

Formule concert 6€ et Formule Manzé 25€ exclusivement en prévente : Buvette et restauraation sur place - infos/résa 0692 87 45 72. Achetez vos bilets en ligne !

• Vendredi 30 octobre à 19h - Kabar Jako et les inattendus au Bisik ! - Rant dann ron maloya électro !

Pour cette soirée unique, organisée dans le cadre du Festival " Trans-Maloya " nous allons retrouver l’Alien sonore Jako Maron, que nous avions reçu avec bonheur en Set électro solo dans le cadre de l’opération " Ça s’appelle reviens ! ". Accompagné du percussionniste Jean-Amémoutou-Laope et du chanteur Axel Sautron ils nous présenteront leur nouveau projet musical de maloya 2.0 : Kabar Jako. L’occasion égaleme,nt de retrouver les artistes de la Compagnie Aberash en performance !

Formule concert 6€ et Formule Manzé 25€ exclusivement en prévente : Buvette et restauraation sur place - infos/résa 0692 87 45 72 Achetez vos bilets en ligne !

• Octobre aux Bambous - Cœur amoureux

ET MON CŒUR DANS TOUT CELA ?

Partant du constat que les résistances définissent physiquement l’homo sapiens actuel mais aussi sa psychologie, SorayaThomas s’accompagne de David Drouard comme regard extérieur dont le travail chorégraphique est qualifié d’anthropomorphique pour ouvrir un nouveau champ à son travail. " Nous résistons dès notre naissance jusqu’à notre dernier souffle pour se tenir debout, pour marcher, pour respirer, en tombant dans les pièges de l’existence,en se relevant ou pas. Les mêmes lois physiques agissent sur chacun d’entre nous d’une manière constante. L’exercice du solo sera une exploration de toutes ses résistances physiques pour repousser les limites physiques mais également ouvrir un champ sur la véracité d’une relation mère/fille ".

LES BAMBOUS

JEUDI 8 OCTOBRE 20H

VENDREDI 9 OCTOBRE 14H (Spéciale)

SAMEDI 10 OCTOBRE 17H

Dés 15 ans - Ce spectacle comporte des scènes de nudité.

