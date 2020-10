Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Ce vendredi 16 octobre le Bisik reçoit Joël Manglou. Il reste encore des places, bien que la jauge soit réduite. Quant au concert du 23 octobre avec Saodaj, il est quasiment plein. Pour ces artistes, c'est leur premier concert de l'année. Comme désormais tous les vendredis en ouverture de soirée, dès 19h30, et à l'entracte, il est possible de profiter des jardins du Bisik avec des performances impromptues des comédiens de la Compagnie Aberash et d'autres artistes inspirés et engagés qui ont bien voulu accompagner ces nouvelles soirées, annonce le Bisik. (Photo : Le Bisik)

