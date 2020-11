Le Bisik poursuite sa route musicale tous les vendredis après déjà cinq soirées rythmées. Ce vendredi 6 novembre, c'est KoMBo qui nous entraînera dans son univers éclectique et nomade d'un maloya métissé, et comme désormais tous les vendredis en ouverture de soirée, dès 19h30, et à l'entracte, vous pourrez profiter dans les jardins du Bisik des performances impromptues des comédiens de la Compagnie Aberash et d'autres artistes inspirés et engagés qui ont bien voulu accompagner ces nouvelles soirées qui s'annoncent inattendues. Nous publions ici le communiqué du Bisik. (Photo : Facebook Kombo)

• Vendredi 6 novembre à 19h

KoMBo et " les Inattendus " au Bisik

Une musique libre et sans limites

C’est au carrefour de la musique électrique et nomade que Kombo redessine les pourtours traditionnels de la musique réunionnaise. Le Kombo sauvage de ces trois artistes donne au jeune groupe une teinte éclectique surprenante et un attachement métissé à des influences musicales multiples et osées.

Mélanie Bourire, Lise Van Dooren et Adrien Pigeat s’allie dans une fusion surprenante, qui nous en sommes certains, ne vous laissera pas indifférents ! Ce trio gagnant est né d’une rencontre et d’un partage d’affinités musicales entre nos trois musiciens aux compétences complémentaires et intimement liés par le profond désir de faire vivre leurs compositions par la synergie de leurs univers.

Une musique libre de toutes limites à découvrir absolument ! Une soirée qui sera comme à chaque fois depuis la réouverture du Bisik assortie de performances artistiques et de surprises inattendus avec la Compagnie Aberash !

KoMBo, c'est un voyage où les harmonies comme les rythmiques sont exigeantes mais où les paysages musicaux se laissent contempler sans efforts. Une sorte de jazz à la portée de tous, fin, rigoureux, mais hautement addictif.

• Vendredi 13 novembre à 19h

Rant dan ron Sakifo au Bisik

Bongeziwe Mabandla et les inattendus au programme

Pas de Sakifo à Ravine Blanche ? Sakifo " y rant dan ron " quand même ! Et ce sera Sakifo partout sur La Réunion et bien sûr au Bisik ce vendredi 13 novembre à 19h ! Depuis 2017 nous organisons une journée du IOMMa décentralisée et l’After du Sakifo au Bisik ! Il était donc naturel de participer à cette opération pour offrir à ce Festival Majeur de notre département une vitrine dans l’Est de l’île. Du 10 au 15 novembre, vous retrouverez donc des concerts sur toute l’île. Dans les bistrots, restos, salles de concert et jusqu'à dans zot kaz sur Réunion Première et Canal + Réunion !

En attendant rendez-vous au Bisik le 13 novembre à 19h pour vivre l’esprit du Sakifo en compagnie de Bongeziwe Mabandla, jeune artiste sud-africain qui distille avec passion son African Soul guitare-voix et qui revient tout juste d’une tournée européenne remarquée et les surprises de la Cie Aberash qui continuerons d’animer les jardins du Bisik.

• Vendredi 20 Novembre à 19h

La Sépia et " les Inattendus " au Bisik

Un voyage musical sensible et des escales rétro -mélos.

Oyé ! Oyé ! Tous à bord du vaisseau La Sépia ! Attention les places sont limitées ! La Sépia nous propose un " Shanté Fantézi, Romans Surpiké, Voyaz Kromatik " , des compositions intimistes en créole réunionnais, des textes doux ou abrasifs, toujours poétiques, des mélodies évidentes, un brin décalé. Une interprétation sensible et polyvalente. Une croisière fiévreuse, en somme, au cœur d’un répertoire de reprises vertigineuses et mélodiques à souhait vous fera tanguer ce vendredi 20 novembre au Bisik. Venez embarquer sur ce navire musical pour un doux voyage dans les contrées poétiques de la musiques créoles. Une soirée qui sera, comme à chaque fois depuis la réouverture du Bisik, assortie de performances artistiques et de surprises inattendus tout aussi poétiques avec la Compagnie Aberash !

Nou attan a’zot pour larg lé zamar !

• 18, 19, 21, 25, 26, 27 et 28 novembre

"Ça revient vite" à la Salle Gramoun Lélé

Danse, cirque et musique !

Après le succès de "Ça s'appelle reviens !" Le Théâtre Les Bambous en partenariat avec La Région Réunion, avec le soutien de l'ONDA et avec la complicité de l'ARAC, LaLanBik et bien sûr du BiSiK ! organise 7 soirées consacrées au cirque, à la danse et à la musique

Mercredi 18 Nov. 19h Cirque & Musique Cie Très D'union & Tikok Vellaye

Jeudi 19 Nov. 19h Danse & Musique Surprises & Jaz'tafunk

Samedi 21 Nov. 19h Cirque & Musique My Crew Company, Cie Artefakt & Zanmari Baré

Mercredi 25 Nov. 19h Cirque & Musique Cirquons Flex & Baster

Jeudi 26 Nov. 19h Cirque, Danse & Musique Surprises & Rouge Reggae

Vendredi 27 Nov. 19h Cirque, Danse & Musique Cirquons Flex, Cie 3.0 & Maya Kamaty

Samedi 28 Nov. 19h Cirque & Musique Cirquons Flex & Grèn Sémé

Tous les détails sur le site du Bisik.

- Trois espaces, trois ambiances -

Attention la jauge est réduite (78 personnes sur les trois espaces) et les réservations obligatoires en ligne. On compte sur vous ! Le protocole sanitaire est toujours en vigueur ! Les concerts en station debout sont toujours interdits et nous vous proposons donc plusieurs solutions pour vivre une expérience unique au " nouveau " Bisik ! Réservation obligatoire ! On compte sur vous !

• 3 espaces, 3 ambiances !

- Koté Kour (formule concert 6 euros)

Des places assises réservées à l’extérieur sous nos chapiteaux. On s’occupe de tout : Service à table. Scène visible Impossible de rester debout en salle. Système son dédié et vous pouvez profiter des performances artistiques ! Possibilité de se rendre Koté Zardin.

- Koté Sèn (formule manzé 25 euros)

Des places assises réservées à l’intérieur. On s’occupe de tout : Service à table. Choisissez votre repas sur le site Helloasso lors de votre réservation c'est compris dans la formule avec une boisson. Possibilité de se rendre Koté Zardin & Koté Kour pour profiter des performances artistiques.

- Koté Zardin (formule concert 6 euros)

Des places assises réservées à l’extérieur sous le kiosque. On s’occupe de tout : Service à table. Concert retransmis en vidéo, impossible de rester debout en salle. Système son dédié et vous pouvez profiter des performances artistiques ! Possibilité de se rendre Koté Kour.