Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Après les nombreuses représentations de "Ça s'appelle reviens !", Le Bisik et Les Bambous présentent la nouvelle production "Ça revient vite !" du 18 au 28 novembre. Les représentations démarreront à 19 heures à la salle Gramoun Lélé. Danse, cirque et musique au programme avec Tikok Vellaye, Jazz'Tafunk, Zanmari Baré, Baster, Rouge Reggae, Maya Kamaty et Grén Sémé. (Photo La Sépia)

