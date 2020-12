Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Dernière ligne droite avant la pause estivale du Bisik nécessaire pour mieux préparer l'année 2021 et offrir "un tourbillon musical dont nous aurons l'occasion de reparler prochainement !" annonce le Bisik. La salle de spectacle vous invite à vibrer au son des Bambous Libres au Théâtre Les Bambous le 3 décembre à 20h30 avec Tapkal !, le 4 décembre à 19h au Bisik avec Hajazz Trio et son "M'gasy Jazz " et les Singes Savants et leur Rap Théâtre et enfin le 5 décembre à 16h avec une étape du festival Opus Pocus rythmée par les violoncelles de "Carnet de Voyage" (Christophe Boney et Eléonore Guillaume) et d'Anissa Altmayer. "Trois soirées enthousiasmantes pour vibrer au rythme de la passion !" (Photo Hajazz trio / Facebook Le Bisik)

