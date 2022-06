Samedi 2 juillet 2022, décollage imminent avec le Bisik à la salle Gramoune Lélé... Direction Skybioz ! Accompagné par le Bisik dans le cadre d'une résidence de création les artistes Sskyron et Bioz offrent un mariage de talents exceptionnel pour un projet inédit avec la collaboration de Mickaël Pouvin et Élica ! Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik. (Photo : Bisik)

Skybioz c’est la rencontre entre deux univers, deux ovnis, deux artistes qui se découvrent une connexion musicale particulière et intense. Sskyron collabore avec Bioz pour la première fois sur son E.P " Pink Moon " avec le titre " You feel Me " qui a eu un succès fulgurant.

Avec ce nouveau projet, le duo apporte un nouveau souffle sur terre… Expérience bien réelle avec des arrangements recherchés et métissés, c’est un voyage culturel et musical envoutant qui vous attend !

À noter que le duo Skybioz sera accompagné pour l’occasion du talentueux Alexandre Labbé à la guitare et de l’incomparable Rwan Dalo à la batterie et aux machines. Une soirée pleine de surprises et de rencontres puisque le duo de charme recevra sur scène des invités d’exception pour des performances inédites.

Mickael Pouvin qui a récemment collaboré avec Sskyron pour son dernier album sera évidemment présent ! Une voix d’une douceur exquise maintenant bien connu des réunionnais. L’artiste, pour le plus grand plaisir du public, partagera quelques titres de son tout nouvel album.

Elica, qui a fait ses débuts sur les plateaux de RunStar, sera elle aussi de la fête ! L’artiste nous emmène dans son univers bien marqué et avec un grain de “folie” !

Vous voulez faire partie du voyage ? Alors réservez dès maintenant vos places.

On vous attend nombreux pour célébrer la fin de l’année scolaire en beauté et pour partager un moment unique !

- Infos pratiques -

Samedi 2 juillet 2022

Ouverture des portes 19h / Début du spectacle 20h30

Infos / résa au 0693 63 39 39

Tarif unique : 15€

Buvette sur place

Achetez vos billets en ligne !