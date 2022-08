Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Après un début d'année riche en rebondissements et autres atermoiements, une pause hivernale studieuse et régénératrice, le Bisik reprend son envol pour une saison septembre > décembre 2022 impétueuse... Rendez-vous d'ores et déjà le samedi 3 septembre à partir de 19h avec le grand retour de nos soirée (K)ozé, la scène ouverte du Bisik pour un lancement de saison émaillé de surprises qu'on espère inoubliable. On compte sur vous. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik. (Photo d'illustration : Le Bisik)

Après un début d'année riche en rebondissements et autres atermoiements, une pause hivernale studieuse et régénératrice, le Bisik reprend son envol pour une saison septembre > décembre 2022 impétueuse... Rendez-vous d'ores et déjà le samedi 3 septembre à partir de 19h avec le grand retour de nos soirée (K)ozé, la scène ouverte du Bisik pour un lancement de saison émaillé de surprises qu'on espère inoubliable. On compte sur vous. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik. (Photo d'illustration : Le Bisik)