Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 11 heures

L'association OPIAPA, une association de personnes âgées portoise était à l'initiative du rassemblement. Un bon repas, de la musique, il n'en fallait pas plus aux seniors pour faire la fête, une ambiance de folie ! Partage, convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous. Ce repas de fin d'année est aussi l'occasion de se retrouver, de se rencontrer et de sortir les gramounes de leur quotidien. Parfois isolées au moment des fêtes, certaines personnes âgées se rattachent à ce genre d'événement pour ne pas se laisser gagner par la solitude. (photos/Facebook - ville du Port)

