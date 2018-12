Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 11 heures

C'est connu, les Portois aiment leur ville. Certains s'investissent en embellissant leur cour, leur jardin, leur balcon avec des fleurs et des plantes pour ajouter un brin de verdure dans la commune. Et ils sont récompensés pour leurs efforts, à travers le concours jardins et balcons fleuris. La municipalité met en avant ces Portois, ces petites mains qui tout au long de l'année apportent de la gaieté dans les rues de la ville. Marie Daisy Boitard, du quartier Titan a terminé sur la 1ère place du podium, devant Sylvain Oliviero de la Petite Pointe et Marie Gislène Patché de la ZAC 2. Plus de 1.000 euros de lots leur ont été offerts.

