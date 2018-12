Publié il y a 13 heures / Actualisé il y a 13 heures

Les partenaires du Port de la Réunion informent que leurs partenaires Cma-Cgm et Maersk que la rotation Mozex-Mex, qu'ils opèrent conjointement et reliant l'Asie du Sud Est à l'Afrique de l'Est, a été raccourcie de 7 jours par la suppression d'une escale au Port de Tamatave. Nous publions le communiqué.

