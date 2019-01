Publié il y a 44 minutes / Actualisé le Vendredi 25 Janvier à 13H22

Avec des températures élevées et depuis le début des vacances, les jeux d'eau du littoral Nord rencontrent un grand succès auprès des petits et des grands. Dans le cadre de l'évènement "Vakans Dann'Port", les centres de loisirs se relaient pour profiter du site et également les autres enfants du Port. Les jeux d'eau sont ouverts durant les vacances d'été du mardi au dimanche de 10h à 18h30.

