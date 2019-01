Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Les jeunes du centre de loisirs de Far Far ont pu profiter cette semaine de la présence de la Police Nationale. Durant plus d'une heure, 30 jeunes âgés de 13 à 17 ans ont participé à un atelier avec plusieurs thèmes. Ils ont été sensibilisés à la sécurité routière, au port d'équipement de protection, à la conduite, à l'homologation de leur machine et aux stupéfiants.

