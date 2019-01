Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les nouveaux adhérents de l'association portoise de personnes âgées ont été accueillis comme il se doit. Les membres ont organisé un pot pour fêter le début de cette année 2019. Olivier Hoarau, Karine Mounien (élue en charge de la mise en oeuvre et suivi des actions en faveur des personnes âgées et personnes porteuses de handicap) et Annie Mourgaye (élue en charge de l'éducation et de la vie scolaire) étaient présents à ce rendez-vous.

