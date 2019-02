Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 19 heures

Au Port ce sont six rendez-vous qui sont à noter dans vos agendas pour 2019, les dimanches : 3 février, 7 avril, 2 juin, 4 août, 6 octobre et 1er décembre. Elle se déroule donc de 4h à 13h sur la Place des Cheminots. Ces brocantes sont ouvertes aux Portois et à toutes les personnes de la Réunion qui souhaitent vendre, brader ou échanger leurs effets personnels. Pour tous renseignements, il faut contacter le 0262 55 30 20.

