Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Depuis environ un mois, 4 agents de la fourrière animale du TCO, accompagnés de la Police Municipale ou des ASVP (Agent Sécurité Voie Publique) ont mené des opérations dans de nombreux quartiers, et au total, c'est une cinquantaine de chiens errants qui ont été capturés. Une détection de présence de puce ou de tatouage est ensuite effectuée et si le chien n'a pas de propriétaire, il est emmené à la fourrière. Cette action a pour objectif de lutter contre l'errance animale et elle va se poursuivre dans d'autres rues et quartiers du Port dans les prochains jours. (photo d'illustration)

