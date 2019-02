Publié il y a 25 minutes / Actualisé le Vendredi 01 Février à 16H39

A compter du mercredi 6 février 2019, la Ville du Port proposera aux élèves, un service d'accueil et d'activités périscolaires. Cette prestation est ouverte aux enfants, à partir de 3 ans, scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la Ville. Les enfants scolarisés hors-commune sont également admis sous réserve de places disponibles. Les activités sont : football, handball, basketball, arts plastiques, danse, activités nautiques, jeux et sorties éducatives. (photo d'illustration)

A compter du mercredi 6 février 2019, la Ville du Port proposera aux élèves, un service d'accueil et d'activités périscolaires. Cette prestation est ouverte aux enfants, à partir de 3 ans, scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la Ville. Les enfants scolarisés hors-commune sont également admis sous réserve de places disponibles. Les activités sont : football, handball, basketball, arts plastiques, danse, activités nautiques, jeux et sorties éducatives. (photo d'illustration)