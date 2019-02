Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

En raison de la forte houle les activités nautiques dans "la bande des 300 mètres du rivage" ainsi que la circulation piétonne sur les plages et les digues sont interdites de "ce vendredi midi et jusqu'à la levée de la l'alerte forte houle", annonce la mairie du Port ce vendredi 8 février 2019. La population est invitée à "une extrême prudence" et à "se tenir éloignée du littoral pour des raisons de sécurité"

