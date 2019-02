Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le public est attendu le 20 février de 13 à 17h30 pour une présentation du déroulement des études à l'Ecole supérieure d'art (ESA), le cursus et les débouchés. L'établissement souhaite, à l'occasion de cet important rendez-vous annuel avec le public et les futurs étudiants, communiquer largement sur ses missions (enseignement, recherche, professionnalisation et animation culturelle du territoire) et sa très riche actualité.

Le public est attendu le 20 février de 13 à 17h30 pour une présentation du déroulement des études à l'Ecole supérieure d'art (ESA), le cursus et les débouchés. L'établissement souhaite, à l'occasion de cet important rendez-vous annuel avec le public et les futurs étudiants, communiquer largement sur ses missions (enseignement, recherche, professionnalisation et animation culturelle du territoire) et sa très riche actualité.