Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 58 minutes

Les mercredis loisirs ont démarré la semaine dernière et les inscriptions sont encore possibles. La Ville du Port propose aux élèves, un service d'accueil et d'activités périscolaires. Cette prestation est ouverte aux enfants, à partir de 3 ans, scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la Ville. Les enfants scolarisés hors-commune sont également admis sous réserve de places disponibles. Les activités sont : football, handball, basketball, arts plastiques, danse, activités nautiques, jeux et sorties éducatives.

Les mercredis loisirs ont démarré la semaine dernière et les inscriptions sont encore possibles. La Ville du Port propose aux élèves, un service d'accueil et d'activités périscolaires. Cette prestation est ouverte aux enfants, à partir de 3 ans, scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la Ville. Les enfants scolarisés hors-commune sont également admis sous réserve de places disponibles. Les activités sont : football, handball, basketball, arts plastiques, danse, activités nautiques, jeux et sorties éducatives.