Plus de 200 personnes ont répondu présent à l'invitation de la maison des séniors pour leur traditionnel thé dansant. Les résidents du nouvel EPHAD du Port et les adhérents du club de la troisième jeunesse de la Possession ont été conviés à cette événement dans la salle du centre Paulette Adois Lacpatia. Une ambiance de fête donc le jour de la St Valentin, au rythme du séga mauricien avec la présence de Cliff Azor ! Karine Mounien, Sonia Bitaut et Brigitte Laurestant étaient présentes pour représenter la municipalité et remettre les lots de la tombola.

