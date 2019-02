Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 1 heures

Julienne Kondoki est née le 15 février 1919 à la Possession, elle avait 13 frères et soeurs. Elle a travaillé dans les champs durant de nombreuses années. Elle a quitté le domicile familial très tard, à l'âge de 48 ans quand elle se marie ! Et elle s'est ensuite installée au Port en 1968 et a 2 enfants. Elle a décidé de s'installer à l'EPHAD de la Possession en 2002 suis au décès de son mari. Le vendredi 15 février, donc, elle a fêté son anniversaire en présence de sa famille, de ses amis de la structure, de Karine Mounien élue en charge de la mise en oeuvre et du suivi des actions en faveur des personnes âgées et personnes en situation de handicap et de la maison des seniors.

