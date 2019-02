Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Le 21 février dernier, la ville du Port a programmé le Conseil municipal des enfants. C'était un beau moment de citoyenneté avec l'élection du Maire des enfants. C'est Chelsy Jams, 10 ans et écolière en CM2 à l'école Laurent Vergès, qui a été élue. Sa grand-mère présente pour ce moment solennel était émue. La nouvelle élue a indiqué vouloir une ville plus propre, plus de rencontres avec les gramounes, mais également la rénovation des écoles. Les 22 enfants ont aussi désigné les 3 adjoints qui seront à la tête des différentes commissions : environnement et cadre de vie, solidarité/vivre ensemble, sport, loisirs et culture. Olivier Hoarau, le maire du Port, Annie Mourgaye et Annick Le Toullec étaient présents à ce conseil municipal des enfants.

