Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 2 heures

L'inauguration de la structure a eu lieu hier en en présence d'Olivier Klein, président de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), de Nicolas Grivel, directeur général de l'ANRU et du Maire du Port, Olivier Hoarau. Dans son discours, le maire a indiqué : " ce quartier est fragilisé depuis plusieurs années ; 60% des cases y sont dégradées, plus de la moitié des immeubles sont en mauvais état, les commerces et les services de proximité peinent à subsister et ses résidents partent petit à petit pour vivre ailleurs...Nous devons tous être à la hauteur de cette transformation qui s'ouvre en 2019 pour en faire un quartier ancré dans l'avenir. "

