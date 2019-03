La Ville du Port transformera samedi 16 mars 2019 le Parc Boisé en véritable parc d'attraction de 10h à 18h. Des activités ludiques pour les enfants, des food trucks, un village artisanal et des espaces aquatiques : autant de choses qui seront mises en place toute la journée, pour le plus grand plaisir des Réunionnais.

C'est un appel lancé à tous les Réunionnais et plus précisément aux habitants du Port : venez redécouvrir le Parc Boisé. Victime d'une mauvaise réputation, l'espace vert a souvent été la cible de trafics nocturnes ou de tags. Mais la ville semble bien déterminée à lui redonner de la valeur, à travers des activités variées proposées samedi 16 mars 2019 et un reboisement significatif. Le projet, censé voir le jour dès le mois de décembre, a été retardé par la forte actualité de la fin de l'année 2018.

"Il y a trois choses essentielles à retenir", explique la présidente de l'Office du tourisme, Patricia Locame. "Promouvoir les activités de pleine nature, mettre en avant l'artisanat péi, et valoriser le Parc Boisé".

Pour attirer les habitants à venir au parc, plusieurs activités sont donc proposées ce samedi : des jeux, une tyrolienne qui traversera le parc, un circuit de vélo couché, des ateliers créatifs (déguisements et accessoires pour enfants). Mais aussi des balades à poney, à cheval... ou bien en vélo électrique.

Mettre en valeur l'artisanat local

Qu'il s'agisse d'objets ou de cuisine, les productions locales seront mises en valeur tout au long de cette journée. Un village artisanal sera installé, présentant des réalisations faites par des artistes locaux : des accessoires, des bijoux, des vêtements.

Il y aura également un espace cuisine, constitué de food trucks, afin de se restaurer tout au long de la journée.

Des activités dédiées aux enfants

Beaucoup d'ateliers seront proposés aux petits et grands... mais surtout aux petits. Des jeux aquatiques leur seront notamment proposés comme les bulles gonflées d'oxygène sur l'eau, des baptêmes de plongée en piscine, des glissades...

Moins commun mais tout aussi exaltant : des hamacs seront accrochés dans les arbres à quelques mètres du sol, "pour s'y reposer, faire une sieste ou lire un livre", explique Patricia Locame.

L'environnement au coeur du projet

Il sera également question d'environnement tout au long de cette journée. Des visites guidées du parc avec un guide patrimoine seront proposées aux visiteurs. "La végétation de ce parc est tout à fait singulière", explique Wilfrid Cerveaux, adjoint délégué à l'animation à la ville du Port.

Effectivement, cet espace boisé unique de 17 hectares contient des plantations endémiques. Certains arbres malades ou victimes des intempéries seront remplacés. Il sera alors question de présenter aux visiteurs les espèces (bois rouge, takamaka...). "Vacances sous les arbres" porte bien son nom : les arbres seront les stars du parc.

Toutes les activités proposées samedi 16 mars 2019 sont gratuites (sans compter les objets artisanaux et la nourriture bien sûr). D'autres événements du même type seront proposés dans le parc. Pensez notamment à réserver votre 30 mai.

Retrouvez toutes les activités sur le site de la ville.

mm/www.ipreunion.com