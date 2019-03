L'EFS (Établissement Français du Sang) vous donne rendez-vous sur la place des cheminots ( place du marché forain), le samedi 23 mars 2019 de 10h00 à 16h00.

Venez donner votre sang pour sauver des vies ! L'EFS sera présent de 10h à 16h sur la place du marché forain au Port ce samedi 23 mars.

Vous pouvez donner votre sang si :

- Vous avez entre 18 et 70 ans

- Vous êtes en bonne santé

- Votre poids est au moins égal à 50 kilos

- Vous êtes reconnu(e) médicalement apte au don par le médecin de prélèvement.

IMPORTANT :

- Vous ne pouvez pas donner votre sang si vous avez été transfusé.

-Une femme peut donner 4 fois par an et un homme peut donner 6 fois par an.