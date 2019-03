La commune du Port a profité des deux semaines de vacances pour retaper quatre écoles, et a installé des visiophones dans toutes les écoles de la ville.

A Charles Vendomèle et Léonide Letoullec, les équipes ont réalisé des travaux de ravalement de façades et réfection d’étanchéité. La toiture de Georges Thiebaut a été refait et à l’école Camille Macarty, les murs et la façade du rez-de-chaussée ont été rafraichis.

Toutes les écoles de la ville ont également été équipées de visiophone.