La ville du Port a reçu ce mardi 26 mars 2019 une trentaine de jeunes dans la salle du conseil municipal. L'objectif de cette action était de mieux accueillir ces jeunes dans la citoyenneté, en leur rappelant leurs droits en tant que citoyens, mais également leurs devoirs.

Le maire Olivier Hoarau a indiqué : " Par votre inscription sur la liste électorale, ici au Port, vous constituez l’un des fondements de l’ordre social de la société française. À ce titre, vous devenez un acteur de la cohésion sociale de notre pays. Quelle plus honorable charge que de constituer ainsi une nation ! Vous détenez, maintenant, des droits imprescriptibles tout en étant soumis à des devoirs incontournables. Vous êtes aujourd’hui moralement tenus d’honorer votre qualité de citoyen…Bien plus qu’un contrat, c’est un pacte scellé entre des êtres dont l’existence individuelle ne tient que par l’existence collective. Mais nous disons aussi que voter est un devoir. Celui d’honorer les luttes qui nous ont permis de nous exprimer librement dans une démocratie. "



L’entrée dans la citoyenneté est un moment important dans la vie d’un jeune adulte, afin d’accompagner les jeunes de 18 ans.



Les jeunes ont ensuite reçu un livret de citoyenneté et une attestation d’inscription sur les listes électorales des mains du maire, des élues Annick Le Toullec et Danila Bègue et de Bruno Karl, le président du Tribunal de Grande Instance de St Denis.