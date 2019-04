Lors d'une réunion organisée au début du mois de mars à l'OMS (Office Municipal des Sports), Olivier Hoarau, le maire du Port, accompagnés de Jean Claude Maillot (élu en charge du sport), d'Annick Le Toullec (élue en charge de la culture) et Jean Paul Babef (élu en charge des Actions Mémorielles), il a décidé de remettre en place le tournoi.



L’idée est de répondre à une demande du terrain et des habitants et aussi de remettre en place une action " historique ", alors que les tournois ont été arrêtés en 2010.



Les objectifs sont nombreux, il s’agit de :

- Favoriser le développement de la pratique sportive de loisirs ;

- Promouvoir les activités sportives favorisant le sport comme vecteur de discipline de vie, d’éthique et d’épanouissement ;

- Œuvrer au sens citoyen, à la lutte contre les exclusions et au renforcement de la cohésion sociale ;

- Valoriser la fonction sociale et éducative du sport.



10 équipes de 11 joueurs (avec 6 remplaçants) sont inscrites pour 2 types de compétitions : un championnat avec matchs A/R et une coupe avec matchs à élimination.