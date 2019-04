Le cinéma Casino du Port accueillera la première édition de ce festival avec 9 films au programme. Les projections proposées seront axées sur la thématique de l'action citoyenne, culturelle et militante.

Des rencontres avec les réalisateurs et réalisatrices et des espaces d’échanges et de débats sont organisés en marge de ces projections. Retrouvez le programme des trois jours :



Vendredi 5 avril :

- 14h00 : Rencontre avec les professionnels du cinéma de la Réunion

Invités : Stéphane Perriot et Pierre Beccu

- 18h00 : " Zanaka. Ainsi parlait Félix " 29 mn / Lova et Eva Nantenaina / 2018

- 18h30 : " Sucre amer " 24 mn / Yann Le Masson / 1963

Invités : Lova et Eva Nantenaina, Monique Payet, Daniel Lauret

- 20h30 : " Du travail pour tous " 52 mn / Marie-Monique Robin / 2019

Invités : Marie-Monique Robin, Jean-Pierre Techer (AC! Réunion)

Samedi 6 avril :

- 14h00 : Atelier " Questions de genre "

Cécile Laveissière et Paula Gallego

- 15h30 : " La saison des femmes " 1h57 / Leena Yadav / 2016

Invitées : Cécile Laveissière, des militantes associatives

- 18h00 : " Regards sur nos assiettes " 1h15 / Pierre Beccu / 2015

Invités : Pierre Beccu, Sébastien Clément

- 20h30 : " J’veux du soleil " 52 mn / François Ruffin, Gilles Perret / 2019

Invités : Stéphane Perriot, des militants du mouvement Gilets Jaunes Réunion



Dimanche 7 Avril :

- 15h00 : " La Sociale " 1h24 / Gilles Perret / 2016

Invités : Stéphane Perriot, Jean-François Hibon de Frohen

- 17h00 : " Qu’est-ce qu’on attend ?" 1h59 / Marie-Monique Robin / 2016

Invités : Marie-Monique Robin, Sébastien Clément

- 20h30 : " 120 Battements par minute " 2h23 / Robin Campillo / 2017

Invités : association Orizon