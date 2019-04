Les 22 enfants du conseil municipal des enfants se sont réunis en commission thématique ce jeudi 4 avril pour la première fois.

Durant deux heures, ils ont participé à trois commissions : sport, culture et loisirs, citoyenneté et solidarité et environnement et cadre de vie.

Ils ont pu débattre et soumettre de nombreuses propositions. Certaines seront votées lors de leur prochain conseil municipal. Cette séance s’est déroulée en présence des élus Annie Mourgaye, Annick Le Toullec, Jean Claude Maillot et Armand Mouniata.