Dans le cadre du projet " fil vert " et de la redynamisation des espaces verts de la ville, une réunion d'information a eu lieu sur l'aménagement du parc boisé ce vendredi 5 avril 2019. Les Portois, présents dans la salle du centre Paulette Adois Lacpatia, ont ainsi pu découvrir les différentes phases du projet.

Dans un premier temps, le parc sera clôturé, un rond de moringue sera créé, de nouveaux mobiliers urbains seront installés et l’éclairage sera également renforcé. Dans un second temps, les berges seront sécurisées, un boulodrome et des places de parkings seront installés et des espaces de restauration créés.



Le projet " fil vert " a pour objectif : de rendre attractifs les huit sites touristiques du Port (littoral nord, stade Lambrakis, littoral ouest, parc boisé, vergers de la Rivière des Galets et de Simon Pernic, la forêt communale et les berges de la Rivière des Galets) en créant des liens entre ces derniers, de renforcer l’identité de ville verte et apporter un meilleur confort et une meilleure accessibilité aux Portois.